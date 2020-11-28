موعد اختبارات مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج.. والرابط

تصدر موعد اختبارات مسابقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ورابط موقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج قائمة الكلمات الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بالتزامن مع إعلان شركة مياه سوهاج عن وظائف خالية وحاجتها لموظفين لشغل وظيفة مراقب أمن، للحاصلين على دبلوم تجارة وثانوية عامة وثانوية أزهرية.

موعد اختبارات مسابقة شركة مياه سوهاج

وأعلنت اللواء محمد البدري، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب في تصريحات صحفية سابقة، أن وظائف شركة المياه المطلوبة تسلتزم أن يكون المقتدم أحد أبناء محافظة سوهاج، وأن يكون محل الإقامة مثبت ذلك في بطاقة الرقم القومي السارية.

رابط التقديم في مسابقة شركة مياه سوهاج

وأوضح أن التقديم لمسابقة شركة مياه سوهاج من خلال الموقع الإلكتروني للشركة من هنا في الفترة من 15 نوفمبر الجاري حتى 30 من الشهر ذاته.

وعن موعد اختبارات مسابقة شركة مياه سوهاج أوضح أنه سوف يجرى الإعلان عن كشوف المتقدمين المطابقين للشروط ومواعيد الاختبارات، على الموقع الإلكتروني للشركة.

شروط التقديم في وظائف شركة مياه سوهاج

وعن الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج أن يكون حاصلًا على مؤهل "دبلوم تجارة 3 سنوات – ثانوية أزهرية – ثانوية عامة".

كما يشترط في المتقدم أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية عامين، وألا يزيد سن المتقدم على 35 عامًا في 1 نوفمبر 2020، وأن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة للمتقدمين، والكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة.

وأن يكون المتقدم مستوفيًا لباقي شروط التعيين المقررة بلائحة نظام العاملين بالشركة، وأن يقبل العمل بالديوان العام أو أي فرع من أفرع الشركة طبقًا لحاجة العمل،

وأكد رئيس شركة المياه بسوهاج أنه لن يُلتفت لأي طلبات تقدم باليد أو بعد انقضاء المواعيد المقررة أو سبق تقديمها للشركة أو أي فرع من أفرع الشركة، أو أي طلبات تقدم عن طريق البريد.

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