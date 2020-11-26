مستوحى من «الحب المستحيل».. مونيكا بيلوتشي نجمة فوتوسيشن «فوج»

قامت الممثلة الإيطالية "مونيكا بيلوتشي" بتصوير فوتوسيشن لصالح مجلة "فوج" الإيطالية لعدد شهر نوفمبر، مستوحى من رواية "الحب المستحيل" بين ماريا كالاس وبيير باولو باسوليني داخل مرسم وسط تماثيل منحوتة وبعدة إطلالات أنيقة وجذابة.الملفت في جلسة التصوير هو أنوثة مونيكا بيلوتشي التي لا تتأثر كلما تقدمت في العمر، وكانت قد صرحت، خلال حديث صحفي لها، عن سر جمالها الدائم وما تفعله للحفاظ على جاذبيتها، فهي تحرص على تدليك وجهها يوميًا لتنشيط الدورة الدموية في الأنسجة، وتستعمل كريمات الترطيب بانتظام لتغذية بشرتها، وتمارس الرياضة بانتظام، خاصة السباحة واليوجا، وتكتفي بالمكياج الخفيف في الأيام العادية، وهو ماسكارا وأحمر شفاه فقط فضلا عن تناولها غذاء صحيا للحفاظ على قوامها.