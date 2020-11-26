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الثقافة

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوي الهمم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:40 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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احتفلت فرق الموسيقى ومسرح العرائس والفنون الشعبية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين بأعياد الطفولة مع طلاب مدارس ذوى الهمم بأسيوط، ومن خلال الفنون المختلفة استطاع القصر أن يدخل البهجة والفرحة ويرسم السعادة في نفوس أطفال ذوي الهمم بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة، حيث اشتملت الاحتفالية التي أقيمت بحضور مديرى بعض مدارس الأكاديميات تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وبحضور المناهج وطرق التدريس بكلية التربية - جامعة أسيوط.

وشارك عدد (20) طفلا من ذوي الهمم والقائمين على تدريبهم وتعليمهم بالجمعية الأكاديمية وموظفي القصر وتضمنت الفعاليات، ورشة حكي مبسطة - مناقشة تفاعلية مع الاطفال عن كتب الفاكهة وكتب الخضروات ومسابقة ثقافية مبسطة ادارتها فاطمة عمر، ورشة تلوين لعلم مصر - وورشة عن اعياد الطفولية - للفنانة هند محمد سعد، وورشة صلصال لتقوية انامل الاطفال للفنانة المبدعة نهال عصام الدين فتحي ومحاولة مشاركتهم في الاحساس بالجمال البصري.

كما أقيم مسرح عرائس للفنان وائل السيد متولي عن قيمة العمل وسط تفاعل من الأطفال ذوي الهمم - كما قام الفنان محمود أبو الدهب بعرض فقرة الفنون الشعبية التنورة تدريب الفنان خالد نصر الدين، وإشراف جمال جلال، حيث قدم عرضا للأطفال ذوي الهمم لربطهم بتراثهم الأصيل - كما أقيمت فقرة لاكتشاف مواهب لذوي الهمم وشارك الأطفال بفقرات غنائية - كما قام الفنان محمد الشاهد بتقديم فقرة الماسكات لإسعاد الأطفال وإدخال الفرحة والبهجة في قلوبهم.

وقامت ياسمين محمد سعيد بتوزيع جوائز لجميع الأطفال وسط سعادة وفرحة غامرة بالفقرات التي أعدتها شيماء عاطف محمد محمد العزازي.

وغلب على الأنشطة العملية التفاعلية التي تهدف إلى مشاركة الاطفال ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية والفنية وتنمية الانتباه والتركيز وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، حيث إن القصر به جهاز تعقيم وجهاز قياس الحرارة وتم ارتداء الكمامات والحفاظ علي التباعد بين الاطفال وجميع الحضور واقيمت الفقرات في بهو القصر ومسرح القصر المكشوف.

وقال الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، إن احتفالات الطفولة بالمحافظات التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافى اهتمت بشكل كبير بتخصيص فقرات فنية وتثقيفية للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم بالمجتمع وتفعيل توجيهات رئيس هيئة قصور الثقافة تجاه الأطفال من أصحاب الهمم.

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