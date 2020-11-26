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عالم

بعد وفاته.. مواقف اشتهر بها الإمام الصادق المهدي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:14 م
الصادق المهدي
الصادق المهدي
نوران إمام
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فارق عالمنا فجر اليوم الخميس، الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة السوداني، رئيس وزراء آخر حكومة منتخبة عن عمر ناهز الـ 84 عامًا في الإمارات التي نقل إليها للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجدّ.

وقال المتحدث باسم الحزب في بيانه إنه جثمانه سيصل إلى السودان صباح الجمعة وسيتم دفنه في اليوم نفسه.

وفي سياق متصل، تسلط "الدستور" الضوء على أبرز المواقف التي أشتهر بها الصادق المهدي وهي كالآتي:

- رفض التطبيع
كانت آخر المواقف التي اتخذها زعيم حزب "الأمة القومي" الصادق المهدي، رفضه لتطبيع بلاده مع الاحتلال الإسرائيلي وأعلن في حينه عن انسحابه من المشاركة في مؤتمر لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالعاصمة الخرطوم، احتجاجا على التطبيع.

كما شدد المهدي على أن التطبيع مع إسرائيل يناقض المصلحة الوطنية العليا، ومع الموقف الشعبي السوداني في أي اختبار حر للإرادة الوطنية ويذكرأن في الأسابيع الأخيرة من حياته كان يمارس دوره السياسي والديني، وأعلن بشكل قاطع رفضه التطبيع بين إسرائيل والسودان.

- الحادثة الأكبر
عرفت إعلاميًا باسم "الحادثة الأكبر" والتي على إثرها فقد الإمام الصادق المهدي الثقة من قبل جماهير الشعب السوداني والتي عندما أمر حزب الأمة القومي، والذي هو يترأسه بنزع خيمة حزب الأمة من أرض الاعتصام أمام القيادة العامة قبل فض الاعتصام بساعات الشئ الذي جعل دائرة الشك تحوم حول موقف الإمام هذا من فض الاعتصام وهذا موقف خصم الكثير من تاريخه السياسي بوصفه أحد النخب السياسية داخل الدولة السودانية وأكبرها.

- دوره السياسي
كان الصادق مهدي في ستينيات القرن الماضي مُصرًا على حيازة منصب رئيس الوزراء بعد ثورة أكتوبر وتم ذلك على حساب انشقاق حزبه وهو "حزب الأمة" والتحالف مع حزب منافس لحزبه لإسقاط رئيس وزراء "حزب الأمة" المنتخب وقتها والذي كان "محمد أحمد محجوب"، إذ كان الصادق منذ النصف الأول من ستينيات القرن الماضي "يرى نفسه زعيمًا فريدًا من نوعه، ليس فقط في السودان، ولكن أيضًا، في الدول المجاورة، العربية والإسلامية" حسب وثائق الخارجية الأمريكية نشرت تتحدث عن المرحلة الديمقراطية الثانية في السودان بعد ثورة أكتوبر 1964.

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