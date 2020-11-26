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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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لايف ستايل

«مُحبة للحياة وترفض الارتباط بمتزوج».. أبرز صفات دينا الشربيني

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:53 م
دينا الشربيني
دينا الشربيني
شيماء دهب
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احتلت الفنانة دينا الشربيني خلال الساعات الماضية تريند جوجل بسبب انتشار أخبار عن وجود خلافات بينها وبين الهضبة عمرو دياب، فخبر ارتباطهما سرًا لم يستطع أحد الحصول على معلومة مؤكدة بشأنه وكذلك خبر انفصالهما.

وفي هذه السطور نرصد أبرز صفات دينا الشربيني صاحبة برج الحوت.

«دقيقة في اختيارتها»
دينا الشربيني من الشخصيات المدركة طريقها ودقيقة في اختيارتها كما أنها يهمها الشخصية التى أمامها بخلاف الأموال وهذا ما أوضحته خلال لقاؤها في برنامج «فحص شامل» مع الإعلامية راغدة شلهوب.



«ترفض الارتباط برجل متزوج»
وقالت دينا الشربيني إنها ترفض تمامًا الارتباط برجل متزوج لأنها لا تحب أن تسبب جرح لأحد.

وأضافت: «أعجب بيا رجل وحين معرفة صديقتي به قالت لي إنه متزوج الأمر الذي سبب لي صدمة وعلى الفور رفضت عرضه للزواج بي».



«حالمة وخيالية»
تعتبر الفنانة دينا الشربيني من الفنانات الخيالية بعض الشيء بالمقارنة على أرض الواقع حيث دائمًا ما تحلم بتكوين الأسرة والأطفال وكذلك، فهي امرأة برج الحوت ومن المعروف أن برج الحوت خيالي وحالم.

«معطاءة»
تتميز دينا الشربيني بأنها دائمًا شخصية معطاءة، ولا تولى اهتمامًا لنفسها فقط بل لشريك حياتها أيضًا، حيث ظهر ذلك في عدة فيديوهات جمعت بينها وبين الفنان عمرو دياب وكيف أنها كانت تظهر اهتمامها به طوال الوقت.

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