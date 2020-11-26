وزيرة التضامن تدعم مصنع ملابس الوادي الجديد بخطي إنتاج

أشادت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمنتجات مصنع الملابس التابع لمحافظة الوادى الجديد وجودتها وانخفاض أسعارها، حيث وافقت على دعم المصنع بخط إنتاج كامل لتصنيع أجولة لحفظ التمور، وكذلك خط إنتاج لتصنيع التريكو.جاء ذلك خلال تفقدها المصنع يرافقها اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والأستاذة حنان مجدي نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.وأكد الزملوط، أن المصنع تم رفع كفاءته وتطويره بالموارد الذاتية، حيث يضم 45 ماكينة خياطة لتعمل في 3 خطوط إنتاج لتصنيع الزي المدرسي الموحد للطلاب لثلاثة أعوام متتالية، والكمامات الطبية وأجولة حفظ التمور، بهدف توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى تدريب الفتيات الخريجات من المدارس الفنية لتوفير مزيد من فرص العمل ولربط التعليم بسوق العمل.