نادين عبد الحليم تستعرض فنها التشكيلي في ملتقى المبدعين

تشارك الفنانة التشكيلية نادين عبد الحليم يوسف، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، في ملتقى المبدعين الدولي العاشر الذي انطلق الأحد في قاعة زياد بكير الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، ويستمر الملتقى حتى 29 نوفمبر المقبل.إحدى لوحاتها الفنية تحمل اسم cracked childhood وتعبّر عن معاناة بعض الأطفال رغم براءة طفولتهم، ونالت اللوحة استحسان العديد من التشكيليين وضيوف ورواد المعرض.وقالت الفنانة التشكيلية نادين إن هواية الرسم بدأت لديها منذ الصغر وعملت على تنميتها في المرحلة الإعدادية، مضيفة أنها بدأت بتجربة خامات متعددة وحصلت على عدة كورسات في فن رسم البورتريه.أشارت إلى أنها شاركت بالمعارض الفنية لأول مرة في ملتقى المبدعين الرابع مع الفنان عبد الناصر السعدني، وكانت في الصف الثاني الإعدادي حينها، لافتة إلى أنه حتى الآن شاركت بما يقارب في 30 معرض داخل وخارج مصر وأن واحدة من لوحاتها الفنية بعنوان(رحلة الحياة) تم اقتناؤها وتعرض حاليا بأحد المعارض الفنية في الدنمارك.وأضافت نادين أنها قررت الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، وترى أنها إحدى الكليات الهامة في تنمية الوعي والحس الفني والثقافي للمجتمع، وذلك من أجل العمل على تنمية مهاراتها بشكل أكاديمي وعلمي وتطمح في خدمة وطنها في هذا المجال وتكون نموذجًا مشرفًا لوطنها في الداخل والخارج.