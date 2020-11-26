انطلاق الأسبوع السادس لمشروع أهل مصر بقصر عابدين

انطلقت أولى فعاليات الأسبوع السادس عشر من مشروع أهل مصر «الدمج الثقافي»، الخميس، بقصر عابدين الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة لدمج أطفال مصر من المحافظات الحدودية ثقافيًا مع أطفال مصر من القاهرة، وذلك باستضافة أطفال مطروح وتستمر فعالياته حتى 3 ديسمبر المقبل.يتضمن الأسبوع عددا من الزيارات الميدانية والورش الفنية والثقافية المنفذة خلال تلك الفترة، لتعكس انطباع الأطفال عن الحضارة المصرية وترسخ مبادئ المحبة والمؤاخاة، إضافة إلى ورش ثقافية تتناول أمجاد عصر الأسرات، حكاية غادة رشيد، تاريخ الحرف البيئية والتقليدية، شخصيات إعلامية لها تاريخ، شخصيات مصرية رائدة فى مجال العلم.ويتضمن البرنامج كذلك زيارات مسائية إلى قصر الطفل بجاردن سيتي لتنفيذ ورش فنية وتعلم حرف بيئية وتصنيع الحلي والاكسسوار، مطويات، حياكة، طباعة، جلد، إلى جانب ورشة مسرحية للتمثيل وفن الإخراج والإضاءة وتجربة جديدة للمسرح الأسود.