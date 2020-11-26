فلسطين تسجل 1906 إصابات جديدة بكورونا
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:58 م
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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 1906 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأضافت الكيلة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، 812 حالة شفاء.
وأضافت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأكدت وجود 57 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى.
وأضافت الكيلة- وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، 812 حالة شفاء.
وأضافت أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأكدت وجود 57 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعى.