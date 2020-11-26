مجلس الأمة الجزائرى يصادق على الموازنة العامة للدولة لسنة 2021

صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الخميس، بالأغلبية المطلقة على نص مشروع قانون المالية (الموازنة العامة للدولة) لسنة 2021 في جلسة علنية، ترأسها رئيس المجلس بالنيابة السيد صالح قوجيل، وحضرها وزير المالية أيمن بن عبدالرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة.وصوت 120 عضوًا بمجلس الأمة بالموافقة على نص القانون، فى حين امتنع عضو واحد فقط عن التصويت.يذكر أن نواب المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى بالبرلمان) كانوا قد صادقوا فى 17 نوفمبر الجاري على قانون المالية بالأغلبية.من جانبه، أكد وزير المالية الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، أن الأحكام التي جاءت في قانون المالية لـ2021 تعمل على الحفاظ على التوازنات المالية للدولة وصون القدرة الشرائية للمواطن، وبصفة خاصة الفئات الهشة من المجتمع.وأضاف أن هذا القانون يعمل على دعم الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة عازمة على تجاوز هذه الأزمة المزدوجة الصحية والمالية من خلال مشروع قانون المالية 2021.