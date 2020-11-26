سقوط أمطار متوسطة على الغربية

تعرضت محافظة الغربية لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول أمطار متوسطة.وشهدت شوارع المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية، وأدت الأمطار إلى تكون كميات هائلة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار في مختلف شوارع المحافظة لشفط مياه الأمطار.