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الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سقوط أمطار متوسطة على الغربية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 08:32 م
سقوط أمطار
سقوط أمطار
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تعرضت محافظة الغربية لموجة من الطقس السيئ والصقيع وهطول أمطار متوسطة.

وشهدت شوارع المحافظة صعوبة في حركة السير والنقل والمواصلات على الطرق الرئيسية والفرعية، وأدت الأمطار إلى تكون كميات هائلة من البرك والمستنقعات وانقطاع في أغلب الخدمات مثل الكهرباء والمياه والتليفونات، وبدأ عمال النظافة وكسح المياه في الانتشار في مختلف شوارع المحافظة لشفط مياه الأمطار.

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