بلومبرج: التحركات الأوروبية تضع حدودًا لعدوان تركيا في شرق المتوسط

ومع ذلك، استأنفت تركيا عمليات المسح، مما جعل أي مفاوضات مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية أكثر إشكالية.



وقال رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمام البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء في بروكسل "بالتأكيد نحن في لحظة حرجة في علاقتنا مع تركيا".



وقال: "سيتعين على القادة اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا سيتبنون المزيد من العقوبات".

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن اليونان تقود تحركات أوروبية لوضع حدود جديدة لإبقاء تركيا تحت السيطرة، وإنهاء العدوان.وتابعت أن التحركات الأوروبية تأتي في ظل تصاعد التوترات اليونانية التركية منذ الصيف، حيث دعت اليونان شركاءها الأوروبيين إلى وضع قيود واضحة على الإجراءات التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط ​​المتوتر بشكل متزايد.وقال وزير الخارجية نيكولاوس ديندياس لبلومبرج نيوز في مقابلة أمس الأربعاء: "لا يمكن لأوروبا أن تتظاهر بأن تركيا تتصرف كلاعب مقبول في المنطقة".وأوضحت الوكالة أن البرلمان الأوروبي يستعد لفرض عقوبات قاسية على تركيا.وقالت مصادر في البرلمان الأوروبي إن البرلمان يعتزم التصويت على مشروع قانون يدعو إلى فرض عقوبات على تركيا.وتابعت أن التصويت سيأتي في ظل الممارسات العدوانية التي قامت بها تركيا مؤخرًا في الآونة الأخيرة في البحر المتوسط، لا سيما تجاه قبرص واليونان.وتتوقع اليونان أن يوضح قادة الاتحاد الأوروبي أن الكتلة توافق على أن الإجراءات التركية في المنطقة ضارة.وقال الوزير إن الاتحاد الأوروبي سيحتاج إلى إجراءات جديدة لكبح "سياسة أنقرة المنحرفة والاستفزازية".ووصلت التوترات بين اليونان وتركيا لأعلى مستوياتها منذ الصيف، عندما بدأت الأخيرة عمليات البحث عن الغاز والنفط في الأجزاء المتنازع عليها في شرق البحر الأبيض المتوسط.ودعا زعماء أوروبيون أنقرة في أكتوبر إلى الامتناع عن التنقيب الأحادي الجانب عن الهيدروكربونات في المياه المتنازع عليها، قائلين إنها تنتهك القانون الدولي.