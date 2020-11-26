متهمة بقتل رضيعها.. «الانتقام» يدفع بأم 7 سنوات خلف القضبان

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة ربة منزل بالسجن 7 سنوات؛ لاتهامها بقتل طفلها الرضيع، انتقامًا من طليقها.وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود بلاغ من مواطن بالصالحية الجديدة، يتهم فيه طليقته "ر.م"، 19 سنة، بقتل طفلهما البالغ من العمر عامًا.وتبين من خلال التحريات- آنذاك- وقوع مشادة كلامية بين المتهمة وطليقها على حضانة نجلهما، فضربت المتهمة الطفل بطوبة على رأسه عدة ضربات حتى سقط أرضًا ثم أتبعتها بضربه بعصا بأماكن متفرقة من جسده، فلفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.وجرى القبض على المتهمة، وبعرضها على النيابة العامة أحالتها لمحكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.