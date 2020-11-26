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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وزيرة التضامن تسلم فتيات الأولى بالرعاية «عفش الزوجية» بالوادى الجديد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:33 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
محمد مهدي
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سلمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، اليوم الخميس، أثاثًا وأجهزة كهربائية للفتيات الأولى بالرعاية بمحافظة الوادي الجديد.

وأكدت القباج، أثناء كلمتها أن النجاح قرار والسعادة أيضًا قرار، متمنية لجميع الفتيات الفرحة والسعادة، داعية الله- عز وجل- أن يكن صالحات وعند حسن ظن أسرهن الممتدة.

وأوضح محمد العديسي، مدير مديرية التضامن بالوادي الجديد، أن الهدف من حملة تجهيز العرائس هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية والحد من ظاهرة الغارمات اللاتى يستدين لتجهيز بناتهن، لافتًا إلى أن اختيار الفتيات المستحقة لتجهيزات الزواج خضع لعدة معايير، أهمها بحث حالة يتضمن وفاة الوالدين أو أحدهما ومتوسط دخل الأسرة الشهري، وموقف عمل الفتاة من عدمه، ووجود فرد مريض أو من ذوي الاحتياجات بالأسرة، وسن الفتاة وعدد أفراد الأسرة.

واستقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية بالمحافظة.

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