رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:53 م
المركز الثقافي الروسي
المركز الثقافي الروسي
إيمان عادل
طباعة
نظم المركز الثقافى الروسى فى القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية مساء أمس الأربعاء، احتفالية بـ"يوم الخريج" الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام.

حيث كرم "أليكسى تيفانيان" مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، عددًا من خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية لإسهاماتهم المتميزة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تكريم عدد من الإعلاميين المصريين والروس لدورهم البارز في متابعة أنشطة المركز.

ثم اُختتمت الاحتفالية بمشاركة المخرج "محمد شريف" بأغنية باللغات الروسية والعربية واليونانية حول حوار الثقافات، كما تمت دعوة الحضور الكبير على مائدة ضمت أبرز المأكولات التقليدية في المطبخ الروسي.

وعبر "أليكسى تيفانيان" عن سعادته بحضور عدد كبير من المكرمين على الرغم من الظروف المناخية السيئة، مشيرًا إلى أن نوفمبر هو شهر الاحتفاء بخريجي الجامعات الروسية، وقدم لهم شكره وتقديره للتعاون المثمر معهم، لافتًا إلى أن كلًا من مصر وروسيا قد احتفلوا فى عام 2020 بعام الثقافة والذى تم تأجيله إلى عام 2021 بسبب الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم هذا العام بسبب فيروس كورونا، مما أتاح فرصة أكبر للاحتفال به وأعطانا المزيد من الوقت لتنفيذ الكثير من الأفكار والمقترحات التى كان للخريجين دور كبير فيها.

كما أكد "تيفانيان" على أن العلاقات بين مصر وروسيا تشهد ازدهارًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال كان عدد الطلاب الدارسين في روسيا حوالى 4 آلاف طالب، وفى العامين الأخيرين وصل عددهم إلى 8 آلاف طالب، لافتًا إلى أن ازدياد أعداد الدارسين سيزيد أيضًا من عدد أعضاء جمعية الخريجين، وفي الختام قدم "تيفانيان" الشكر لجميع الإعلاميين على مجهوداتهم ودعمهم لأنشطة المركز.

من جانبه أشار "شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية إلى أن جمعية الخريجين استطاعت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى إنجاز العديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية بمشاركة العديد من رموز المجتمع المصرى للاحتفاء بالثقافة الروسية، كما قدم الشكر لـ"تيفانيان" ممثل الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي على حرصه للاحتفال بيوم الخريج، وهو ما يؤكد الصلة القوية بين الخريجين ودولة روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى أن وجود الإعلاميين مع الخريجين فى هذا اليوم هو رسالة بأن الإعلام شريك مهم في توصيل صوت الخريجين إلى كل أنحاء مصر.

ولفت "جاد" إلى أن مبادرة الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين لعام 2020 هو أن يكون عام مصر - روسيا وليس فقط للعلاقات الثقافية، ودعا كل الوزارات فى مصر لوضع أجندتها الخاصة بالتعاون مع الجانب الروسى لتحقيق أقصى استفادة.

موضوعات متعلقة

قاتل «عجوز الإسكندرية» يعترف: «اشتريت بنزين وولعت فيها»

مصدر بـ«التعليم» يعلن أعداد الإصابات اليومية بكورونا بمدارس القاهرة

معرفة مواعيد امتحانات نصف العام 2021 ورابط متابعة الغياب

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

الصور

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

image description

أسيوط: توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبى

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الليلة.. «إخناتون عونى» يعود لمسرح الأوبرا الكبير

بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوي الهمم