تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

نظم المركز الثقافى الروسى فى القاهرة بالتعاون مع الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية مساء أمس الأربعاء، احتفالية بـ"يوم الخريج" الذي يقام في شهر نوفمبر من كل عام.حيث كرم "أليكسى تيفانيان" مستشار السفارة الروسية ومدير المراكز الثقافية الروسية في مصر، عددًا من خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية لإسهاماتهم المتميزة في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تم تكريم عدد من الإعلاميين المصريين والروس لدورهم البارز في متابعة أنشطة المركز.ثم اُختتمت الاحتفالية بمشاركة المخرج "محمد شريف" بأغنية باللغات الروسية والعربية واليونانية حول حوار الثقافات، كما تمت دعوة الحضور الكبير على مائدة ضمت أبرز المأكولات التقليدية في المطبخ الروسي.وعبر "أليكسى تيفانيان" عن سعادته بحضور عدد كبير من المكرمين على الرغم من الظروف المناخية السيئة، مشيرًا إلى أن نوفمبر هو شهر الاحتفاء بخريجي الجامعات الروسية، وقدم لهم شكره وتقديره للتعاون المثمر معهم، لافتًا إلى أن كلًا من مصر وروسيا قد احتفلوا فى عام 2020 بعام الثقافة والذى تم تأجيله إلى عام 2021 بسبب الظروف الاستثنائية التى مر بها العالم هذا العام بسبب فيروس كورونا، مما أتاح فرصة أكبر للاحتفال به وأعطانا المزيد من الوقت لتنفيذ الكثير من الأفكار والمقترحات التى كان للخريجين دور كبير فيها.كما أكد "تيفانيان" على أن العلاقات بين مصر وروسيا تشهد ازدهارًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، فعلى سبيل المثال كان عدد الطلاب الدارسين في روسيا حوالى 4 آلاف طالب، وفى العامين الأخيرين وصل عددهم إلى 8 آلاف طالب، لافتًا إلى أن ازدياد أعداد الدارسين سيزيد أيضًا من عدد أعضاء جمعية الخريجين، وفي الختام قدم "تيفانيان" الشكر لجميع الإعلاميين على مجهوداتهم ودعمهم لأنشطة المركز.من جانبه أشار "شريف جاد" رئيس الجمعية المصرية لخريجى الجامعات الروسية والسوفيتية إلى أن جمعية الخريجين استطاعت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع المركز الثقافى الروسى إنجاز العديد من الأنشطة والمبادرات المجتمعية بمشاركة العديد من رموز المجتمع المصرى للاحتفاء بالثقافة الروسية، كما قدم الشكر لـ"تيفانيان" ممثل الوكالة الفيدرالية للتعاون الإنساني الدولي على حرصه للاحتفال بيوم الخريج، وهو ما يؤكد الصلة القوية بين الخريجين ودولة روسيا الاتحادية، مشيرًا إلى أن وجود الإعلاميين مع الخريجين فى هذا اليوم هو رسالة بأن الإعلام شريك مهم في توصيل صوت الخريجين إلى كل أنحاء مصر.ولفت "جاد" إلى أن مبادرة الرئيسين عبدالفتاح السيسى وفلاديمير بوتين لعام 2020 هو أن يكون عام مصر - روسيا وليس فقط للعلاقات الثقافية، ودعا كل الوزارات فى مصر لوضع أجندتها الخاصة بالتعاون مع الجانب الروسى لتحقيق أقصى استفادة.