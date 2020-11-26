انقطاع مياه الشرب عن عدة مناطق بأسوان.. غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رفع صرف صحى رقم (14)، وهو الأمر الذي يترتب عليه قطع مياه الشرب عن مناطق عزب كيما بالكامل «النهضة، التحرير، السنية، الفرن، جراجوس، الوادي»، بجانب مناطق «الصداقة القديمة، الأولى بالرعاية، عمارات كيما، السد، عمارات الحديد والصلب، مستعمرة كيما، المجمع الصناعى»، هذا بالإضافة إلى ضعف المياه فى باقي مناطق حي شرق.ويجري قطع المياه بالمناطق المذكورة، اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء غدٍ الجمعة وحتى الساعة السادسة من صباح السبت.وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية، بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.