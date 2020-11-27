فيلم البدلة يتصدر قائمة أفلام منصة نتفليكس

البدلة بطولة تامر حسني واكرم حسني وأمينة خليل وماجد المصري وسيناريو وحوار ايمن بهجت قمر وإخراج محمد جمال العدل.

تصدر فيلم البدلة بطولة وقصة تامر حسني تريند رقم ١ بمصر على منصة نتفليكس العالمية للأفلام وذلك بعد عامين من العرض الأول للفيلم.كما أنه حقق في عام إصداره داخل قاعات دور السينما المصرية أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية والعربية وقتها حيث حقق داخل مصر 70 مليون جنيه وخارجها 150 مليون بمجموع إيرادات ٢٢٠ مليون جنيه مصري.