تكليفات وزير التنمية المحلية للمحافظات خلال الشتاء

طالب وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية باستمرار المتابعة على مدار اليوم، مع ضرورة تواجد المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، وجاهزية بالوعات الصرف الصحي لسرعة شفط تراكمات المياه في الأماكن التي تتعرض لتجمعات المياه، للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وعدم تعطيل الحركة المرورية.ووجه اللواء محمود شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ في المحافظات، التي تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال اليومين القادمين وفقًا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية، وانعقاد غرفة العمليات على مستوى تلك المحافظات، وانتشار فرق ومعدات التدخل السريع لمواجهة الأمطار الغزيرة المتوقعة.كما وجه شعراوي غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الوضع في المحافظات، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية في مجلس الوزراء.كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظات باستمرار إجراء أعمال الصيانة والتطهير لمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار، وتنفيذ خطط تطهير بالوعات الصرف للأمطار وشبكات الصرف الصحي.