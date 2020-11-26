رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير التنمية المحلية يهنئ الغضبان بجائزة «أفضل محافظ العربي»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:46 م
محمود شعراوي
محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
طباعة
هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي العربي، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن محافظة بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كل المجالات والقطاعات في ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ومستوي خدمات أفضل للمواطنين.

وأكد شعراوي على اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكل المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بكل القائمين على جائزة التميز الحكومي، والتي ساعدت في إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الأداء الحكومي، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربي.

ودعا اللواء محمود شعراوي جميع العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة إلى التفاني والإخلاص في العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل التي تواجه المواطنين.

وفي السياق ذاته، هنأ اللواء محمود شعراوي، نهى أحمد السيد، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بالإمارات.

وقال شعراوي إن الوزارة تسعي بصورة مستمرة لزيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية فى المحافظات ومكافأة المتميزات منهم بما يحقق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.

وأشار اللواء شعراوي إلى الزيادة المستمرة في نسبة القيادات النسائية بالوزارة والمحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، ودعا وزير التنمية المحلية، كل القيادات النسائية بالإدارة المحلية بالاجتهاد والتفاني في العمل وتعظيم الأداء في كل المؤسسات لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

موضوعات متعلقة

رسميا.. نتيجة مسحة كورونا لـ الأهلي والزمالك: إصابة 6 لاعبين

نتيجة «مسحة كورونا» للاعبي الأهلي والزمالك قبل «قمة القرن».. (تغطية خاصة)

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 26-11-2020

الصور

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

image description

أسيوط: توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبى

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الليلة.. «إخناتون عونى» يعود لمسرح الأوبرا الكبير

بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوي الهمم