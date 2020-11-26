وزير التنمية المحلية يهنئ الغضبان بجائزة «أفضل محافظ العربي»

هنأ اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لاختياره كأفضل محافظ في الوطن العربي في مسابقة التميز الحكومي العربي، والتي أقيمت تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وقال اللواء محمود شعراوي، إن محافظة بورسعيد شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في كل المجالات والقطاعات في ظل متابعة مستمرة من اللواء عادل الغضبان لتنفيذ عدد من المشروعات القومية والاستراتيجية التي تهدف لتحقيق التنمية الشاملة بالمحافظة ومستوي خدمات أفضل للمواطنين.وأكد شعراوي على اهتمام القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء بملف تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين بكل المحافظات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة المصرية.وأشاد وزير التنمية المحلية بكل القائمين على جائزة التميز الحكومي، والتي ساعدت في إحداث طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة في الأداء الحكومي، وتعزيز روح المنافسة بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بما يساعد في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العربي.ودعا اللواء محمود شعراوي جميع العاملين بالإدارة المحلية والديوان العام للوزارة إلى التفاني والإخلاص في العمل والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيجاد الحلول المبتكرة للمشاكل التي تواجه المواطنين.وفي السياق ذاته، هنأ اللواء محمود شعراوي، نهى أحمد السيد، والتي تشغل منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية، لفوزها بجائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بالإمارات.وقال شعراوي إن الوزارة تسعي بصورة مستمرة لزيادة نسبة تولى المرأة للمناصب القيادية المحلية فى المحافظات ومكافأة المتميزات منهم بما يحقق الرؤية التنموية للدولة وتنفيذ توجيهات القيادات السياسية وتكليفات رئيس الوزراء.وأشار اللواء شعراوي إلى الزيادة المستمرة في نسبة القيادات النسائية بالوزارة والمحافظات خلال الثلاث سنوات الماضية، ودعا وزير التنمية المحلية، كل القيادات النسائية بالإدارة المحلية بالاجتهاد والتفاني في العمل وتعظيم الأداء في كل المؤسسات لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.