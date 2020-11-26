«الصحة» تحذر من مشاهدة مباراة الأهلى والزمالك فى المقاهى

حذرت وزارة الصحة والسكان، عشاق كرة القدم من التجمع في المقاهي والكافيهات المغلقة لمتابعة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك، تجنبًا لخطر انتقال عدوى فيروس كورونا.وأضافت الوزارة على هامش انعقاد الملتقى السنوي الأول لهيئة الرعاية الصحية، الذي عقد في مركز ثقافة بورسعيد، أن قطاع الطب الوقائي أعد خطة محكمة لتأمين المباراة ومنع تفشي العدوى بين المتابعين، مطالبة الشعب المصري بمشاهدة المباراة في الأماكن المفتوحة وجيدة التهوية.كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الخميس 26 نوفمبر، مغادرة 98 متعافى من فيروس كورونا المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 102201 حالة.وأوضحت الصحة أنه تم تسجيل 365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 12 حالة جديدة.وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وأوضحت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 114107 حالات من ضمنها 102201 حالة تم شفاؤها، و6585 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.