باكستان تغلق المدارس للحد من تزايد إصابات كورونا

أعلنت باكستان اليوم الخميس عن إغلاق المدارس وتأجيل الامتحانات في مسعى للحد من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا والزيادة في عدد الحالات التي تخضع للعلاج بالمستشفيات من مرض «كوفيد-19».ومن المتوقع أن يواصل الطلاب، بمن فيهم الملتحقون بالمؤسسات التعليمية العالية والمدارس الخاصة، دراستهم من خلال التعليم عن بعد حتى 24 من ديسمبر، حيث من المقرر أن تبدأ عطلة المدارس الشتوية التي تستمر حتى 11 يناير.وسجلت باكستان 3306 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء و40 وفاة بسبب الوباء. وقال مسئولون إن 2485 أُدخلوا المستشفيات للعلاج.