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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن تحذر من ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية فى البحر الأحمر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:22 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الخميس، من تساهل المجتمع الدولي مع ارتفاع وتيرة الأنشطة الإرهابية لميليشيا الحوثي في البحر الأحمر، التي تنفذ بتخطيط وسلاح إيراني، مطالبا بتصنيفهم "جماعة إرهابية".

وقال الوزير اليمني - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - "إن الهجمات الحوثية تستهدف المصالح الدولية واستمرار تدفق إمدادات الطاقة وأمن وسلامة خطوط الملاحة الدولية"، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد لوقف التهديدات الإرهابية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والدولي يبدأ بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة ارهابية.

وتابع الإرياني أنه يجب دعم الحكومة اليمنية في معركة استعادة الدولة وتثبيت الأمن والاستقرار في جميع أراضيها.

كان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، مؤكدًا وقوع أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية، لافتا إلى أن الأعمال الإرهابية لميليشيا الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية.

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