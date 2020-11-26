«مكافأة مالية لأي مولود باسم محمد» تثير أزمة في الغربية

قررت أماني خالد النادري وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، تشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة التضامن الاجتماعي بمركز قطور لإعداد التقرير اللازم نحو قرار بتخصص مكافأة مالية لأي مولود يحمل اسم "محمد" والتي أصدرته إحدى الجمعيات الخيرية بقرية سملا بقطور.وكشفت وكيل الوزارة في تصريح لـ"الدستور" عن أن التقرير سيكشف المخطئ وسيتم إحالة المتسبب طبقًا للقانون.وأشارت إلى أن قرار مجلس إدارة الجمعية صدر يوم ٢٤ نوفمبر ويلزم الانتظار لمدة 15 يومًا لتنفيذه وإرساله إلى المديرية، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم يرسل صورة من قرار مجلس الإدارة إلى المديرية.وأضافت أن اللجنة ستكشف عن إعطاء الجمعية أي نقود لمواطنين قاموا بتسمية نجلهم من عدمه.