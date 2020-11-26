إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

أصيب 10 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مركز الغنايم بمحافظة أسيوط.كان قد تلقى اللواء أسعد الذكير مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص ونقل بالطريق الصحراوي الغربي ناحية مركز الغنايم.وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين إصابة "فهمي. أ.ع" 65 عامًا، "عامر.ا.ع" 60 عامًا، و"عطية.م.ع" 58 عامًا، و"هبة.م.ع" 50 عامًا، و"أمير.ع.ع" 50 عامًا، و"الهام.ف.ا" 42 عامًا، و"حسن.ع.س" 40 عامًا، و"عزة.م.س" 32 عامًا، و"أحمد.ح.م" 24 عامًا، و"طارق.م.س" 23 عامًا.وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزي ومستشفى أسيوط الجامعي، وحُرر المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.