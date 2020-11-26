إيران تسجل حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، عن تسجيل 482 حالة وفاة و13961 إصابة جديدة بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وعدد الإصابات الجديدة هو الأعلى الذي تسجله الجمهورية الإسلامية في يوم واحد منذ ظهور فيروس كورونا بها.وأعلنت الوزارة، اليوم، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع بذلك إلى أكثر من 908 آلاف.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 46 ألفا و689 حالة.وأشارت إلى أن 5849 من المصابين في وضع صحي حرج، فيما تجاوز عدد المتعافين 633 ألفا، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).