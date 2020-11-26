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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

افتتاح خط جديد لإنتاج لقاح ضد كورونا في روسيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:19 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، خط إنتاج لقاحات ضد فيروس "كورونا" في مدينة "براتسك" بمقاطعة "أيركوتسك" الروسية.

وقال بوتين- خلال مراسم الافتتاح عبر "الفيديو كونفرانس"- "أرحب بكم، وخاصة في هذه المناسبة الجيدة، حيث يتم افتتاح خط إنتاج حديث في إحدى منشآت شركة "فارماسيتينز" وتحديدًا في منشأة "براتخيم سيتينز" في مقاطعة أيركوتسك لصناعة العقاقير".

وأشار بوتين إلى أن بناء قدرات الصناعة الدوائية الوطنية أمر حيوي ومهم للبلاد وللمواطنين، وخاصة في الوقت الراهن.. موجهًا الشكر لكل من شارك في تنفيذ هذا المشروع الكبير.

وشدد على أن الناس بحاجة إلى هذه الأدوية يوميًا، معربًا عن تقديره للشركة الروسية لدورها في إحلال الأدوية المستوردة بأخرى محلية.. مؤكدًا أن الحكومة الروسية ستواصل دعم صناعة الأدوية عالية التقنية داخل البلاد.

وأضاف الرئيس الروسي قائلًا "تطوير مثل هذه الصناعات عالية التقنية يعني وظائف جديدة، ويعني الطلب على التقنيات الواعدة، وتعزيز مكانة روسيا، ونقاط النمو في مقاطعات روسيا، وبالطبع سنستمر في تقديم الدعم لمثل هذه المشاريع".

وأكد على ضرورة الاستمرار في توفير الظروف المريحة والمستقرة لقطاع الأعمال والمستثمرين الذين ينشطون في مجال صناعة الأدوية.

وفي شهر أغسطس الماضي، تم تسجيل في روسيا أول لقاح في العالم ضد كورونا، وهو لقاح "سبوتنيك V"، الذي طوره مركز "غاماليا" لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ويتم إنتاجه بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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