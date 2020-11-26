السيطرة على حريق بسيارة نقل في زفتى

تمكنت الحماية المدنية بالغربية، اليوم الخميس، من إخماد حريق نشب في سيارة نقل بشارع سكة طنطا خلف مبنى البنك الأهلي المصري، وبالقرب من ديوان مدينة زفتى، دون أي إصابات، وأسفر عن احتراق جزء من الكابينة الأمامية للسيارة.كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات نجدة الغربية عن بلاغ بنشوب حريق في إحدى السيارات النقل، ماركة مرسيدس بشارع سكة طنطا، بمدينة زفتى، وتم الدفع بسيارة إطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، وإتمام عملية إخماد الحريق.ورجحت المعاينة الأولية أن ماسا كهربائيا وراء الحريق، وتحرر المحضر اللازم حيال الواقعة، وإخطار النيابة للتحقيق.