حملة للتوعية بمخاطر الإدمان بحي مصر القديمة

نفذ حي مصر القديمة حملة توعية بمؤسسة أبناء الغد (بناتي) وذلك بحضور أستاذ دكتور محمد مصطفى خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، ومستشار صندوق مكافحة المخدرات، وفي حضور وفاء مصطفى مدير وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة القاهرة، وسناء قاسم مدير التضامن الاجتماعي بمصر القديمة، ونادية عبد الرحمن مقرر لجنة حماية الطفل بمصر القديمة.تطرقت الحملة لمخاطر الإدمان وكيفية تعرض الشباب والأطفال له، وسبل المواجهة من قبل أولياء الأمور والجهات التنفيذية، كما ناقشت الحملة أضرار الإدمان وما يلحقه بكوارث على متعاطيه.وفي سياق آخر تخلص حي مصر القديمة من تراكمات المياه التي تعرضت لها العاصمة عصر أمس وتسببت في تراكمات مياه رهيبة.يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، قرر تعليق الدراسة بمدارس محافظة القاهرة نظرًا لسوء الأحوال الجوية والتقلبات المناخية التي تشهدها البلاد.