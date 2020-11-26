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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بلومبرج: الطيران التركي يستغيث ويطلب 2.5 مليار دولار مساعدات حكومية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:34 م
الطيران التركي
الطيران التركي
إسراء صلاح الدين
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أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية أن صناعة الطيران التركية طلبت مساعدة حكومية وسط تصاعد موجة فيروس كورونا.

وتابعت أن شركات الطيران التركية تسعى للحصول على مساعدات من الحكومة بقيمة 20 مليار ليرة، أي ما يعادل 2.5 مليار دولار، من القروض المصرفية لمساعدتها على تحمل الركود في السفر.

والتقى مسئولون تنفيذيون بشركات الطيران بوزير النقل، عادل قرايسمايل أوغلو، في أنقرة يوم الأربعاء، وفقًا لشخصين على دراية بالموضوع، طلبا عدم الكشف عن هويتهما، لأن الاجتماع كان خاصًا.

وقال أحد المصادر إن الوزير متعاطف مع الطلب، وسيبحثه مع أعضاء آخرين في الحكومة، بمن فيهم وزير الخزانة والمالية، لطفي إيلفان.

وقال مصدر آخر إن التفاصيل مثل مدة القرض والتكاليف وفترات السماح ستتم مناقشتها في مرحلة لاحقة.

وأكدت الوكالة أن قيود السفر المحلية والدولية وإحجام المسافرين عن الطيران أثقلت أعباء هذه الصناعة، حيث أبلغت شركة الخطوط الجوية التركية الرائدة وشركة تاف المشغلة للمطارات وشركة بيجاسوس المحدودة التكلفة عن خسائر في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وخفضت الخطوط الجوية التركية رواتب الموظفين، وأرسلت طيارين أجانب في إجازة غير مدفوعة الأجر لخفض التكاليف، لكن المحللين يتوقعون أن تسجل خسارة قياسية قدرها 7.31 مليار ليرة هذا العام، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج.

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