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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

وصول دفعة جديدة من الأرقام السرية للبطاقات التموينية بالمنيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:39 م
الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية التموين بمحافظة المنيا عن وصول دفعة جديدة وكشف بأسماء المواطنين الواردة لهم أرقام سرية، بعد حل مشكلة الحصول على الرقم السري لبطاقات التموين.

وأكد الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في سبيل تقديم خدمة تموينية تليق بالمواطنين، وتيسيرا على أصحاب البطاقات التموينية في حل مشكلة الحصول على الأرقام السرية الخاصة بالبطاقات التموينية الخاصة بالمواطنين، الذين لديهم مشكلة في الحصول على الأرقام السرية، تم حل المشكلة ووصول دفعة جديدة اليوم الخميس.

وطالب وكيل وزارة التموين المواطنين المعلنة أسماؤهم في الكشوف المعلنة بالتوجه إلى مديرية التموين "وحدة النظم والمعلومات" ومعهم بطاقاتهم الشخصية وصوره ضوئية منها، وذلك لاستلام الرقم السري الخاص بهم.

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