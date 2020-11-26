الصحة الفلسطينية: نسبة التعافي من كورونا بلغت 80%
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:15 م
وكالاتطباعة
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.
وأضافت الوزيرة كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "طوباس (1)، بيت لحم (1)، جنين (4)، نابلس (2)، قلقيلية (1)"، و6 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.
وحسب الصحة: "فيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (92)، جنين (42)، نابلس (42)، طولكرم (41)، رام الله والبيرة (73)، بيت لحم (139)، طوباس (11)، قلقيلية (27)، سلفيت (65)، قطاع غزة (210)، مدينة القدس (70)".
وأضافت الوزيرة كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "طوباس (1)، بيت لحم (1)، جنين (4)، نابلس (2)، قلقيلية (1)"، و6 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.
وحسب الصحة: "فيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (92)، جنين (42)، نابلس (42)، طولكرم (41)، رام الله والبيرة (73)، بيت لحم (139)، طوباس (11)، قلقيلية (27)، سلفيت (65)، قطاع غزة (210)، مدينة القدس (70)".