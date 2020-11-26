الصحة الفلسطينية: نسبة التعافي من كورونا بلغت 80%

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.وأضافت الوزيرة كيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة في الضفة الغربية "طوباس (1)، بيت لحم (1)، جنين (4)، نابلس (2)، قلقيلية (1)"، و6 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في مدينة القدس.وحسب الصحة: "فيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (92)، جنين (42)، نابلس (42)، طولكرم (41)، رام الله والبيرة (73)، بيت لحم (139)، طوباس (11)، قلقيلية (27)، سلفيت (65)، قطاع غزة (210)، مدينة القدس (70)".