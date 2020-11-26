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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قطر تسجل 215 إصابة جديدة بكورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:22 م
كورونا في قطر
كورونا في قطر
نيفين أشرف
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 215 حالة جديدة تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من بينها 171 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و44 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة أنه تم فحص 11043 حالة، خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1097377 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 2631 حالة.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في قطر 237 حالة حتى الآن، فيما سجلت 248 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 135198 حالة.

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