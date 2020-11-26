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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثاني.. سقوط أمطار غزيرة على الغربية (صور)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:51 م
أمطار
أمطار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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شهدت محافظة الغربية لليوم الثانى على التوالى، سقوط أمطار كثيفة على كافة أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى البرق والرعد اللذان ضربا سماء عدد من المناطق المتفرقة، تزامنا مع هبوب رياح شديدة.

وامتلأت الشوارع بالمياه، لذا دفعت المحافظة وغرفة العمليات بسيارات خاصة لشفط المياه من الشوارع حتى لا يترتب عليها أي أزمات متعلقة بالكهرباء أو إعاقة سير المرور.

كانت محافظة الغربية أعلنت فى وقت سابق رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار، وانعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها برئاسته، وبعضوية كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور.

وتم نشر جميع عناصر الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجميع أنحاء المحافظة، والسيطرة الكاملة على الحركة المرورية على أن يكون جار متابعة ميدانية لاستطلاع الأوضاع، مع عدم تأثر السيولة المرورية، مع تفعيل الغواطس وصفايات المطر بأنحاء المحافظة.

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