مصر للطيران تسيّر 53 رحلة دولية غدًا

تسير مصر للطيران غدا الجمعة 27 نوفمبر 53 رحلة جوية، لنقل أكثر من 5000 راكب.وتسير الرحلات إلى كل من دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، جوانزو، بغداد، جدة، الدمام، كازابلانكا، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، كوبنهاجن، أمستردام، روما، نيويورك، أثينا، چوبا، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، نيروبي، أديس أبابا، اربيل و9 رحلات داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و4 رحلات شحن جوى.وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.كما تلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضار شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.