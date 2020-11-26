كيف صمد الاقتصاد المصري أمام أزمة كورونا؟

الاقتصاد المصري يحتوي أزمة كورونا

نشر البنك الدولي تقريرًا عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020، تحت عنوان "من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاحية وخلق فرص العمل"، مسلطًا الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعريز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.اتخذت مصر تدابير رئيسية للحد من انتشار فيروس كورونا من أجل تخفيف آثاره السلبية على الاقتصاد ولهذا خصصت ميزانية تبلغ نحو 1. 7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تيسير السياسة النقدية عن طريق خفص الفائدة مع تخفيف الحد الأقصى للحصول على القروض وتأجيل مدفوعات الضرائب وأقساط القروض فضلا عن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق صرف 500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتطمة وهم حوالي 1.5 مليون فرد مع تمديد هذه المبادرة حتى نهاية 2020.أما عن تداعيات جائحة كورونا، ففد انخفض معدل النمو الحقيقي للنائج المحلي الإجمالي إلى 3.57% في السنة المالية 20202019، حيث تسببت الأزمة في انكماش الناتج المحلي لنحو 1.7% خلال الفترة بين أبريل ويونيو 2020، وعلى جانب الطلب تراجع النشاط الاقتصادى خلال الفترة نفسها، مدفوعا بانخفاص الاستثمارات والصادرات في حين ارتفع الاستهلاك، ما حد جزئيا من الانكماش، كما انخفضت الصادرات بنسة 48.5%، بسبب الركود في الطلب العالمي، والاضطرابات واسعة النطاق في سلاسل القيمة العالمية.في الوقت نفسه يظهر التكوين الفقطاعي أن الأنشطة الأكثر تأثرا بصدمة كورونا خلال الربع الرابع من السنة المالية السابقة كانت؛ السياحة، والصناعان التحويلية، واستخراجات النفط والغاز والتشييد والبناء وبعض المرافق العامة، وقناة السويس.تعزيز الإنتاجية وخلق الفرص يتحول الاقتصاد المصري تدريجيا صوب الحصول على حصة أكثر للقطاع الخاص، ومع ذلك لم يتمكن القطاع الخاص خلال هذا التحول من توفير فرص عمل أفضل بوجه عام، فمن أجل إطلاق العنان لنمو الإنتاجية وخلق عدد كاف من فرص العمل الجيدة؛ فلابد من اتباع نهج إصلاحي يستهدف الركائز الثلاث التالية:1- الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والسياسات العامة مع تحفيز ادخار المحلي لهدى تمويل الاستثمارات.2. تهيئة البيئة المواتية لخلق فرص جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنية، عن طريق تعزيز المنافسة وتحقيق تكافؤ الغرص بين القطاعين العام والحاص والحد من البيروقراطية الحكومية، وتسهيل حصول القطاع الخاص على الموارد الرئيسية بما في ذلك الأراضي.3. تطوير رأس المال البشري، وتعزيز قدرات الشركات من خلال الاستثمار في التعليم والتدريب المهني.وبالانتقال إلى توقعات معدل النمو، من المرجح أن يتباطأ معدل النمو الاقتصادي خلال السنة المالية 2021-2020 إلى 2.3% مقارنة مع 3.57% خلال 2020-2019. قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى بحلول العام المالي المقبل 022-2021.