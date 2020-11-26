«التضامن» تحدد إجراءات شراء سيارة بتمويل من بنك ناصر

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تمويل شراء السيارات من خلال بنك ناصر الاجتماعي، على أن يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى 7.5 سنة، ونسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى 11%، أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العائد 11.7%، والحد الأدنى لمقدم السيارة 25% ويوجد مصاريف إدارية 1% يتم سدادها نقدًا، كما يتم سداد 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة.وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا بد أن تتوافر عدة شروط للاشتراك فى تمويل السيارة وهى:- الرقم التأميني لطالب التمويل (للعملاء الجدد لفتح الحساب).- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.- بيان مفردات الدخل (مرتب معاش) لطالب التمويل.- عرض سعر للسيارة (جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين) لم يمضي على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها (مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة).وأشارت وزارة التضامن إلى أن مدة التمويل إما أن تكون 90 شهرا للسيارات الملاكي، أو 60 شهرا لسيارات المعاقين.