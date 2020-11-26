رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 26 نوفمبر 2020 الموافق 11 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تحدد إجراءات شراء سيارة بتمويل من بنك ناصر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:30 م
السيارات
السيارات
ولاء جمال
طباعة
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم تمويل شراء السيارات من خلال بنك ناصر الاجتماعي، على أن يكون الحد الأدنى لسداد القسط سنتين والحد الأقصى 7.5 سنة، ونسبة العائد فى حالة وجود ضامن حكومى 11%، أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومى يكون العائد 11.7%، والحد الأدنى لمقدم السيارة 25% ويوجد مصاريف إدارية 1% يتم سدادها نقدًا، كما يتم سداد 25% من عرض السعر كمقدم للسيارة.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه لا بد أن تتوافر عدة شروط للاشتراك فى تمويل السيارة وهى:

- الرقم التأميني لطالب التمويل (للعملاء الجدد لفتح الحساب).

- صورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

- إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة.

- بيان مفردات الدخل (مرتب معاش) لطالب التمويل.

- عرض سعر للسيارة (جميع الشركات المنتجة والوكلاء والموزعين دون قصر التعامل على موردين معينين) لم يمضي على موديلها أكثر من سنتين بخلاف سنة الصنع ولم يسبق ترخيصها (مع عدم التقيد بسنة الصنع لذوى الاحتياجات الخاصة).

وأشارت وزارة التضامن إلى أن مدة التمويل إما أن تكون 90 شهرا للسيارات الملاكي، أو 60 شهرا لسيارات المعاقين.

موضوعات متعلقة

قاتل «عجوز الإسكندرية» يعترف: «اشتريت بنزين وولعت فيها»

حقيقة وقف المبادرات الرئاسية في «موجة كورونا الثانية»

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25-11-2020

مصادر تكشف لـ«الدستور» حقيقة تعطيل الدراسة في القاهرة غدًا

الصور

image description

إصابة 10 إثر حادث تصادم سيارتين في أسيوط

image description

افتتاح موقف «السرفيس» أسفل محور روض الفرج بالوراق

image description

جامعة أسيوط تدعو الطلاب للمشاركة في المسابقة البحثية لوزارة الداخلية

image description

أسيوط: توصيل المرافق لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بعرب العوامر

image description

إجراءات جديدة في جامعة أسيوط لمواجهة «كورونا»

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى بيع منطقة مثلث ماسبيرو لمستثمر أجنبى

«الداخلية» تكشف حقيقة اختطاف ميدو جابر

«الزراعة» تكشف عن موعد انخفاض أسعار الطماطم

حقيقة اختفاء ميدو جابر.. والدته: «لا أعلم عنه شيئًا»

إنفوجراف

image description

أغنى 5 أشخاص على مستوى العالم (إنفوجراف)

image description

3 سنوات على جريمة مسجد الروضة (إنفوجراف)

image description

«بحبك يا وزة» (إنفوجراف)

image description

«اختلاس واستغلال نفوذ».. اتهامات تلاحق «رئيس كاف»

نجم الساعة

إيناس عبدالدايم: خطط لتعويض الناشرين بعد تأجيل معرض القاهرة للكتاب (حوار)

منوعات

«ديزني» تشطب 32 ألف وظيفة في النصف الأول من 2021

بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

القصر الملكى فى السويد يعلن إصابة الأمير كارل فيليب وزوجته بكورونا

جثمان مارادونا في القصر الرئاسي لإلقاء «النظرة الأخيرة»

أيام زمان

كواليس تعرض مارادونا لتدخل عنيف يمنعه عن ممارسة كرة القدم

لم تكن مرة واحدة.. لمسات يد «مارادونا» التي أنقذت الأرجنتين

كتبها سعيد المصري.. كواليس أول أغنية «فرانكو آراب» عن مارادونا

«هزمهم منتخب ويلز».. عندما رفض منتخب مصر والسودان مواجهة إسرائيل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
ترتيب جديد لأوراق الشمال السورى
ماجد حبته
قواتنا المسلحة.. إشادة واجبة
جلال حمام
أدب الطفل.. سلاح مصر الناعم «1»
أحمد بهاء الدين شعبان
الطيب والشرس والقبيح
المزيد

الثقافة

تكريم للخريجين والإعلاميين بالمركز الثقافي الروسي

الليلة.. «إخناتون عونى» يعود لمسرح الأوبرا الكبير

بيت يكن يستضيف المعرض الفنى للأشغال اليدوية

قصور ثقافة وسط الصعيد تحتفل بأعياد الطفولة مع ذوي الهمم