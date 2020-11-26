كيف يرى البنك الدولي الاقتصاد المصري؟

"ما قبل كورونا.. مؤشرات وتحديات"

"تطور وضع الميزان التجاري"

"الاستثمارات المحلية"

"الاستثمار الأجنبي المباشر"

نشر البنك الدولي تقريرًا عن الاقتصاد المصري في منتصف نوفمبر 2020، تحت عنوان "من الأزمة إلى التحول الاقتصادي: إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاحية وخلق فرص العمل"، مسلطًا الضوء على أهم التدابير الأساسية المتخذة من قبل الحكومة المصرية من أجل تخفيف حدة الوباء على النشاط الاقتصادي مع تقديم عدة توصيات من أجل تعريز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل.تعطي الحالة الاقتصادية للدولة قبل انتشار فيروس كورونا إشارة إلى كيفية تأثير الجائحة على الاقتصاد المصري وبناء عليه يحاول هذا الجزء من التقرير تقييم الاقتصاد قبل تفشي فيروس كورونا مباشرة بالاعتماد على بيانات العام المالي 2019-2018، والنصف الأول من 2020-2019.كان أداء النمو في مصر قويا خلال السنة المالية 20192018، وفي النصف الأول من السنة المالية 20202019، وقد كان النمو مدفوعا بتحسن وضع الميزان التجاري وزيادة الاستثمارات في حين ظل الاستهلاك الخاص ضعيفا حتى قبل ظهور جائحة كورونا وارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 5.6 بالمئة خلال السنة المالية 2019-2018 مقارنة بمتوسط يبلغ 4.6 بالمئة خلال السنوات الثلاث السابقة.وقد استمر الأداء القوي للنمو خلال النصف الأول من السنة المالية 2020-2019 بدعم من زيادة ملحوظة في الاستثمارات.استطاعت مصر تحقيق تحسن في الميزان التجاري نتيجة لانخفاص الواردات بدلا من زيادة الصادرات؛ إذ تقلص العجز في الميزان التجاري خلال العام المالي 2019-2018. والنصف الأول من العام المالي 2020-2019، بسبب تراجع حجم كل من الواردات النفطية وغير النفطية وقد انخفضت الواردات النفطية مع زيادة الإنتاح المحلي من الغاز الطبيعي، في حين تزامن الانخفاض في الواردات غير النفطية بتقييد الاستهلاك الخاص وتباطؤ نشاط القطاع الخاص غير النفطي.في الوقت نفسه انخفضت الصادرات السلعية غير النفطية خلال العام المالي 2019-2018، بسبب استمرار العديد من التحديات المحلية والخارجية في إعاقة نمو الصادرات المصرية كتركيز الإنتاج في القطاعات التقليدية والتوترات التجارية العالمية، وضعف الطلب على المستوى الدولي.يعزى النمو الإجمالي للاستثمار بشكل رئيسي إلى الارتفاع المفاجئ في استثمارات الطاقة المتجددة والكهرباء والغاز من قبل القطاع الخاص، وانتعشت الاستثمارات الخاصة بقوة خلال السنة المالية 2018-2019؛ إذ نمت بنسبة 74% لمدة عامين من الانكماش، وتجاوزت الاستثمارات الخاصة لأول مرة الاستثمارات العامة منذ العام المالي 2016-2015، لتشكل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد انتعاش مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الطاقة في محال الكهرباء واستخراج الغاز، والتي كانت تقليديا من نصيب القطاع العام.تركز الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل متزايد في قطاع النفط والغاز، ولكن -في الوقت نفسه- لا تزال القطاعات المهمة الأخرى التي تعتبر أساسية لخلق فرص العمل وإعادة توجيه الاقتصاد نحو الإنتاج وتصدير السلع الصناعية (مثل: الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) تتلقى حصصًا محدودة من الاستثمار الأجنبي المباشر."الاستهلاك الخاص"ساهم إجمالي الاستهلاك في دفع النمو في العام المالي 20192018 والنصف الأول من العام المالي 20202019 على الرغم من انخفاض مساهماته النسبية، وكان الاستهلاك الخاص تاريخيا أكثر محرك للنمو لكن مساهماته انخفضت بشكل حاد خلال العامين الماليين الماضيين؛ إذ تفوضت القوة الشرائية للأسر بسبب عدم ارتفاع الأجور الأسمية إلا بمتوسط 8% في الوقت الذي بلغ فيه معدل التضخم 22%.وعلى الجانب القطاعى ساهمت جميع القطاعات بشكل إيحابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 20192018، وكانت المحركات الرئيسية للنمو هي قطاعات؛ الخدمات، واستخراح الغاز والتشييد.