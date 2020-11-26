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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أفضل موظفة عربية.. حكاية 16 عاما من «الخدمات المتميزة» في الإسكندرية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:23 م
المصرية نهى أحمد
المصرية نهى أحمد
هبه عويضه
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حصلت المصرية نهى أحمد السيد، على جائزة أفضل موظفة عربية، من قبل اللجنة المنظمة لجائزة التميز الحكومي العربي بدولة الإمارات، برعاية محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم إمارة دبي، عن عملها كمديرة للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي المنتزه أول بالإسكندرية.

وكشفت «نهى السيد»، لـ«الدستور»، عن رحلة عملها وتميزها خلال السنوات الماضية حتى منافستها مع 5 آلاف متقدم لجائزة التميز الحكومي على مستوى الوطن العربي.

وقالت، السيدج، إنها تقدمت لجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الأولى، وفق 5 معايير، وهي الأداء والإنجاز، والابتكار، وهل الموظف له آثر استثنائي في عمله، والعلاقات الإنسانية وكيفية إدارة العمل.

وأضافت، أن المركز التكنولوجي شهد تطورا كبيرا من خلال فتح قنوات تواصل بين المركز والمواطن، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لإرسال المشكلات إلى صفحة المركز ليتم حلها مع المتابعة المستمرة والتي كان لها مردود فعال على المواطنين.

وأوضحت، أنها بدأت العمل مع بداية المراكز التكنولوجية، في 2004، ومن خلال عملها حصلت على 5 جوائز بداية من عام 2005 حتى 2019، وهي أفضل موقع حكومي مركز أول في 2005، أفضل منفذ يقدم خدمات مركز ثالث 2007، استمرار تميز مركز ثالث منافذ حكومية 2009، استمرار تميز منافذ حكومية مركز أول 2010، جائزة المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول 2019، ومركز أول مؤسسة عن الحي، فضلًا عن جائزتها الخاصة هذا العام وهي أفضل موظفة حكومية عربية.

وتابعت، أنها تقدمت لجائزة التميز الحكومي عن طريق الاشتراك عبر الإنترنت بعد موافقة جهة عملها، وتقدمت لتخطي المعايير التي تتطلب جميعها إثباتا وليس كلاما مُرسلا فقط، مشيرة إلى أن الحفل كان "أونلاين" بسبب فيروس كورونا، وكانت تنتظر إعلان الفائز بتوتر شديد قائلة: « بعد إعلان اسمي رأيت مجهود السنين وسجدت لله شكرا»، مشيرة إلى أن رد الفعل على جميع من حولها أسعدها كثيرًا، خاصة تكريمها من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بعد إعلان فوزي باللقب مباشرة.

وأشارت إلى أنها اكتسبت خبرة في المراكز التكنولوجية لما يقرب من 16عام، وأصبحت الآن تتقلد منصب مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بمحافظة الإسكندرية، ورئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية، حيث استطاعت تقدير المعوقات التي تواجه العاملين، والمنظومة الإلكترونية، والمواطنين، لتتمكن من تلافي أي الأخطاء من خلال التجربة العملية وإصلاحها بالمراكز الجديدة التي يتم تفعيلها، ومنها مركز برج العرب، وأصبح الأمر بمعايير يتم تطبيقها في جميع المراكز التكنولوجية، وتطوير المراكز على مستوى الإسكندرية.


وأكدت السيد، أن حصول مصر على عدة جوائز في التميز الحكومي العربي، يدل على أن مصر تسير على خطى ثابتة وهي رؤية مصر 2030 بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو عامل التحفيز في مجالات مختلفة، كالوزارات، إذ فازت الدكتورة هالة السعيد، والتي لها مجال كبير في التميز الحكومي بوزارة التخطيط، ما يدل على العمل المتقن إضافة أنها سيدة وهو دفعة للمرأة في مصر، والمحافظين من خلال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والطفرة التي أحدثها بالمحافظة، إضافة إلى المشاريع من خلال مشروع بنبان في أسوان، وأخيرًا الموظفين وهو ما يدل وجود التميز في عدة محاور تجعل مصر تنافس في جميع المجالات في ظل الظروف التي مرت علينا بعد الثورة وحصلنا على 4 جوائز في فترة قصيرة، ما يدل على أننا نخطو بخطوات ثابتة نحو التميز الدائم.

ووجهت صاحبة لقب أفضل موظفة عربية، رسالة إلى الموظفين في جميع أنحاء الجمهورية، وهو الاجتهاد، والتميز، قائلة: «لو كنت فكرت بتفكير بعض الموظفين الحكوميين لم أكن حققت شيئ، فيجب أن تخلص في عملك، وأن تحب ما تعمل، والله لا يضيع هذا التعب وسوف تنال الأجر».

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