إطلاق دورات المشورة للمقبلين على الزواج بالكنائس «أونلاين»

تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، بتطبيق عدة إجراءات احترازية جديدة بالكنائس.وكشفت مصادر كنسية عن أن الإيبارشيات ومعاهد المشورة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اتجهت في الوقت الراهن إلى إطلاق دورات المشورة للمقبلين على الزواج، بالوقت الراهن عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، وهذه الدورات من الشروط الرئيسية لإتمام مراسم الزواج الكنسي، حيث أقرها المجمع المقدس كشرط إجباري منذ أكثر من عامين برئاسة البابا تواضروس الثاني.وأشارت المصادر لـ"الدستور" إلى أن دورات المشورة في شكلها الجديد الأونلاين أصبحت أكثر تكثيفًا في اللقاء حتى لا تتخطى مدتها الأسبوع، وعقبها يتم تسليم شهادات اجتيازاته من الكنيسة أو معهد المشورة التابع لهما العروسان، لاستكمال باقي إجراءات مراسم الزواج.