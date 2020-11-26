أوكرانيا تسجل 15331 إصابة جديدة بكورونا

قال وزير الصحة الأوكراني مكسيم ستيبانوف، اليوم الخميس، إن بلاده سجلت 15331 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتخطى الرقم القياسي السابق البالغ 14580 إصابة في 21 نوفمبر الماضي.وأكد أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى 677189، بينها 11717 وفاة، فيما تعافى من الفيروس 317395 شخصا.وأعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأوكرانية يوليو مينديل، في وقت سابق، عن نقل الرئيس فلاديمير زيلينسكي إلى إحدى المستشفيات في كييف جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).