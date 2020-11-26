مبيعات العرب والأجانب تعمق خسائر البورصة بمنتصف التعاملات

عمقت مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب من خسائر البورصة لدى منتصف تعاملات اليوم الخميس، آخر تداولات الأسبوع.وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30" تراجعاته ليفقد نحو 0.92% من قيمتها بما يعادل 101 نقطة خسارة، ليسجل مستوى 10966 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2176 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 13109 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 4238 نقطة.كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 2006 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 2942 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليصل إلى مستوى 1079 نقطة.وفي سياق متصل، أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على 18 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ الإسماعيلية مصر للدواجن، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ريكاب للاستثمارات المالية، العربية للمحابس، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، المالية والصناعية المصرية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".وفي السياق ذاته، تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، العربية للمحابس، 500 ألف سهم، 14.7 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بالمجموعة المصرية العقارية 3.9 مليون سهم.فيما اشترى مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، "سي آي كابيتال" للاستثمارات المالية، 533.6 ألف سهم، 501.7 ألف سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي الشركة العامة للصوامع والتخزين 255 سهما.وفي سياق آخر، قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة أمس الأربعاء، تغريم 5 شركات 100 ألف جنيه، وهم الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بقيمة 50 ألف جنيه، أوراسكوم للاستثمار القابضة بقيمة 25 ألف جنيه، لمخالفة الشركتين لأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وغرمت شركتي دايس للملابس الجاهزة، جنوب الوادي للأسمنت 10 آلاف جنيه، لعدم التزام الأولى بالمادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 28 من الإجراءات التنفيذية، ومخالفة الثانية لأحكام المادة (32) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة (44) من الإجراءات التنفيذية.وأعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة السويس للأسمنت على أسهم الشركة المصدرة وذلك لعدد 13.234.859 سهم بقيمة إجمالية 95 مليون جنيه.كما قررت لجنة القيد فرض التزام مالي على شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية 5000 جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية و10000 جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة 34 من قواعد القيد يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار لجنة القيد، وعلى أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بنهاية المهلة الممنوحة للشركة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية،كما قررت لجنة القيد نقل ادراج تداول أسهم الشركة للقائمة (د) اعتبارا من بداية جلسة تداول الأحد 29 نوفمبر.كما قررت اللجنة، التنبيه على الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا، والتنبيه على شركة مطاحن مصر الوسطى، بمراعاة أحكام 46 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.