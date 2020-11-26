بث مباشر لمراسم وداع الأسطورة مارادونا

يقدم موقع "الدستور" بثا مباشرا من مراسم وداع أسطورة كرة القدم، دييجو مارادونا، من نابولي.وأعلنت الرئاسة الأرجنتينية، اليوم الخميس، عن وصول جثمان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييجو مارادونا، إلى القصر الرئاسي تمهيدًا لإقامة مراسم تشيع جثمانه، حسب راديو "فرنسا الدولي".وقالت الرئاسة الأرجنتينية- في بيان- إن مئات المواطنين من محبي أسطورة كرة القدم "مارادونا" اصطفوا منذ الصباح الباكر أمام القصر الرئاسي لإلقاء النظرة الأخيرة على بطل العالم عام 1986، والذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما بسبب أزمة قلبية.وأضاف البيان أن الجمهور سيلقي نظرة الوداع على "مارادونا"، اليوم الخميس (26 نوفمبر الجاري)، بدءًا من الساعة 6 صباحا حتى 4 مساء حسب التوقيت المحلي للبلاد (من 9 صباحا حتى 7 مساء بتوقيت جرينتش).وكانت الرئاسة الأرجنتينية قد أعلنت، أمس الأربعاء، الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام، وذلك على وفاة مارادونا.