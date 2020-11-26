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الكرازة

رئيس الأسقفية: خدمة التثبيت لـ18 عضوا من أعمار مختلفة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:32 م
منير حنا
منير حنا
تريزة شنودة _مونيكا جرجس
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ترأس دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية صلوات خدمة التثبيت لـ١٨ عضوا جديدًا بالكنيسة الأسقفية من أعضاء كنيسة القديس بولس بعزبة النخل من أعمار مختلفة، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ذكرت الكنيسة في بيان لها: اختتم المطران منير خدمة التثبيت بالصلاة من أجل الأعضاء الجُدد أن يمنحهم الله نعمة الروح القدس ويثبتهم فى حياة الإيمان.

شارك في صلاة التثبيت القس رضا بشرى راعى كنيسة القديس بولس بعزبة النخل والقس ديفيد عزيز وبعض أعضاء الكنيسة.

خدمة وصلاة التثبيت هو إعلان انضمام الشخص لعضوية الكنيسة الأسقفية إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعا أمام الله بحفظ الإيمان المسيحي وعقيدة الكنيسة الأسقفية.

الجدير بالذكر إن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم.

وفي مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815 ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح "محمد علي باشا" والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس "مرقس" الأسقفية.

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