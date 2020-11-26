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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

المصرية اللبنانية تصدر رواية «القداس الأخير» لـ ولاء كمال

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:43 م
غلاف الرواية
غلاف الرواية
نضال ممدوح
طباعة
صدرت حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية للنشر، رواية "القداس الأخير" للكاتب الشاب ولاء كمال، والذي سبق صدر له عن نفس الدار  كتاب "أيامي مع كايروكي" و"حكاية جيل أراد أن يغير العالم".

بعد صدمة عنيفة يرحل الراوي إلي عدة دول أوروبية، وفي كل مرة تحط به الطائرة يحاول إعادة تركيب الماضي كقطع أحجية تستعصي على الفهم، وكأنه يعيش في غيبوبة طوال حياته. يجهل من هو ويجهل حقيقة أقرب الناس إليه.

ومن أجواء الرواية نقرأ: "يوم الحادثة الأمريكية حاولت ماري أن تجرنى إلي هذا النوع من الجدالات التي لا تنتهي حول اعتداء الغربيين علي المسلمين وتشويه الإعلام لصورتنا. سكت ولم أستجب، كنت أريد أن أعود لتصحيح أوراقي كي أنتهى منها.

صمتت ماري لبرهة وهي لا تزال تطالع هاتفها بفضول، ثم علقت ضاحكة: "يا لها من مصادفة غريبة. البلد اسمها أورورا هل ترى؟ إنها علامة".

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