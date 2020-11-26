اعتداء جنسي على الأطفال بجامعة في إسطنبول

تعرض 3 أطفال للاعتدء الجنسي في احدى دورات تحفيظ القرآن الكريم، بجامعة السليمانجيلار في اسطنبول.ووفقًا لصحيفة جمهورييت، فقد تقدمت أسرة أحد الأطفال، الذي ذهب إلى دورة القرآن لمدة 4 أيام لكنه غادرها بعد رؤية ما حدث، بشكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام في الأناضول. وأثناء عرض الأحداث على القضاء، ورد في الشكوى الجنائية أن المدرسين في الدورة حاولوا إخفاء الواقعة.ووفقًا لما ورد في الشكوى الجنائية، لاحظ طالب بدأ لتوه دورة تحفيظ القرآن أن الطلاب الذين يقيمون هناك في ساعات المساء من يومهم الأول يعانون من آلام في المعدة.وأخبر المعلمين الموجودين عن حالة أصدقائه، إلا أن معلميه أجابوه ليس لديهم أي شيء مهم. أنت فقط ابتعد عن طلاب الصف الثامن.وبينما كان الولد يسير إلى المسجد مع صديقه ليصلي في اليوم الثالث من الدورة، رأى أن أحد طلاب الصف الثامن يعتدي جنسيًا على طالب أصغر منه. وبينما لاحظ الطلاب الآخرون الأمر في ذلك الوقت، هدد طالب الصف الثامن من لاحظوه قائلًا الدور سيأتي عليكم.وبناءً على ذلك، أبلغ الطلاب المعلمين عن الموقف، أجاب المدرسون والمسؤولون: لا يجب تضخيم الأمر».وحسب أخبار فولكان أتيس من موقع «بيرغون»؛ فقد طالبت العريضة بمعاقبة كل من ثبت ضلوعه في تهم «الاعتداء الجنسي على الأطفال وعدم الإبلاغ عن الجريمة».