ضبط مخبز بلدي ببورسعيد لبيعه 5 أطنان من الدقيق المدعم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، عن تنظيم حملات تموينية، بحى الضواحى صباح اليوم، أسفرت عن ضبط عدة قضايا أبرزها، مخبز بمنطقة "بنك الإسكان"، قام بالتصرف بكميات كبيرة من الدقيق البلدى المدعم، بلغت 5 أطنان من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%.وقد شنت الأجهزة الرقابية بقيادة محمد عوض مدير إدارة تموين الضواحى والجنوب، حملة لتمشيط الأسواق لضبط المخالفين والخارجين عن القانون وتمكنوا من إحكام قبضتهم على عدداً من المخالفات داخل دائرة حى الضواحى.كما تم ضبط 250 علبة زبادى منتهى الصلاحية داخل أحد محال السوبر ماركت، بالإضافة إلى 5 علب طحينة بيضاء منتهية الصلاحية بدائرة الضواحى تباع على انها مازالت صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتحرير 5 محاضر لخمس مخابز تقوم بالتلاعب بالأوزان القانونية لرغيف الخبز المقدم للمواطنين وغير مطابق للمواصفات، وتحرير 5 محاضر شهادات صحية للعاملين بالمواد الغذائية، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار .كانت قد صدرت التعليمات المشددة من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين ببورسعيد لجميع الإدارات على إحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمخابز وعمل متابعة يومية صباحية ومسائية من خلال الحملات الرقابية لمراقبة الأغذية المقدمة للمواطنين.