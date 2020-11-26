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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

منتصف يناير موعد مبدئى لتصوير حلقات «كوفيد - 25»

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:47 م
جريدة الدستور
دعاء عبد المقصود
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تواصل المؤلفة إنجي علاء، كتابة حلقات المسلسل الجديد «كوفيد - 25»، بطولة الفنان يوسف الشريف.

وبحسب بيان صادر اليوم الخميس، بدأت «علاء» كتابة الثلث الثاني من حلقات «كوفيد - 25»، وحددت شركة سينرجي منتصف يناير القادم، كموعد مبدئي للتصوير.

وتواصل الشركة بالاتفاق مع المخرج أحمد نادر جلال، ترشيح الأبطال المشاركين في المسلسل للتعاقد معهم خلال الفترة المقبلة.

وتجري يوميًا جلسات عمل بين يوسف الشريف وزوجته المؤلفة إنجي علاء؛ للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل.

 وبدأت شركة سينرجي في وضع خطة زمنية للتصوير، ورصدت ميزانية ضخمة للعمل المقرر أن يدور في إطار الخيال العلمي، وتعتمد كل حلقة على الإثارة والتشويق مع الاعتماد على التقنيات التكنولوجية والجرافيك بشكل كبير.

حقق يوسف الشريف نجاحًا كبيرًا بمسلسل "النهاية"، الذي عرض خلال رمضان الماضي، من إخراج ياسر سامي، تأليف عمرو سمير عاطف، ومشاركة الفنانين عمرو عبدالجليل، سهر الصايغ، أحمد وفيق، ناهد السباعي، ومحمد لطفي.

ودارت أحداث «النهاية» حول قصة المهندس «زين»، الذي يُحاول التصدي لتأثير التكنولوجيا على العالم بعد انهيار دول العالم، وتحكم الشركات بمصير كوكب الأرض.

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