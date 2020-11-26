روسيا تدعو الأمم المتحدة لتحليل أضرار العقوبات أحادية الجانب

دعت روسيا الأمم المتحدة إلى تقدير الأضرار التي لحقت بمختلف الدول بسبب العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي متجاوزين في ذلك مجلس الأمن الدولي.وجاء ذلك - حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم الخميس- على لسان المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن الدولي حول قضية العقوبات الاحادية غير القانونية.وشدد الدبلوماسي الروسي على أن "الإجراءات التقييدية والعقابية غير القانونية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتضعف الوضع الإنساني في الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا".ولفت الانتباه إلى مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء ما يسمى بالممرات الخضراء الخالية من الحروب التجارية والعقوبات لتوصيل المواد الضرورية اليومية والمنتجات الغذائية والأدوية ومعدات الحماية الفردية اللازمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.وأضاف نيبينزيا "كخطوة تالية، قد تدرس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات المنظمة الأممية مبادرتنا لإشراك المنسقين الإقليميين التابعين للأمم المتحدة لتقدير آثار العقوبات الأحادية على الانتعاش الاقتصادي للدول بعد الوباء".جدير بالذكر أن الاجتماع عٌقد بمبادرة من روسيا والصين وسانت فنسنت وجزر جرينادين والنيجر وجنوب إفريقيا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد دعا قادة مجموعة العشرين إلى تعليق مختلف القيود المفروضة على البلدان الأكثر تضررًا من جائحة الفيروس التاجي.وفي خطاب بالفيديو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي، لفت بوتين الانتباه مرة أخرى إلى هذه المبادرة، قائلًا إن "الممرات الخضراء الخالية من الحروب التجارية والعقوبات" مطلوبة بشدة.