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سياسي

«ملتقى الحوار» تطالب مجلس الأمن ‏بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:22 م
الحوثيين
الحوثيين
محمد الشريف
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دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لجنة الجزاءات فى ‏مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وضع "جماعة الحوثي" فى اليمن على ‏قوائم الكيانات الإرهابية مع توقيع العقوبات على ما يرتبط بها من أفراد ‏وجماعات ومؤسسات وكيانات إرهابية، على غرار تنظيم "‏داعش"، عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.‏

وقالت المؤسسة، في بيان، إن هجمات الحوثيين الإرهابية ضد ‏المدنيين فى اليمن او ضد أراضي المملكة العربية السعودية تهدد الحق فى ‏الحياة وتوقع مئات الضحايا، كما قامت بجرائم عديدة ضد الشعب اليمنى ‏تتساوى فى فداحتها مع ما ارتكبه تنظيم الدولة فى العراق وسوريا قبل ‏هزيمته.‏

وكانت جماعة الحوثى الإرهابية قد شنت هجوما إرهابيا استهدف محطة ‏توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة ‏غرب ‏المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود وتسبب فى ‏خسائر مادية.

واعتبرت "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، هذا العمل الإرهابي ‏والتخريبي دليلا واضحًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى ‏تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة فى وجود قوى إقليمية ‏تمدهم بالمال والسلاح.‏

وحذرت المؤسسة من أن التراخي في التعامل مع تلك الجماعة أوصل ‏اليمن إلى مرحلة الخطر مع تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد عدد المشردين ‏جراء الحرب الأهلية المشتعلة طوال تسع سنوات متواصلة فى اليمن.

وأكدت المؤسسة على خطورة ممارسات جماعة الحوثي على حالة حقوق ‏الإنسان فى المنطقة، وأن جرائمها الإرهابية تطال المدنيين داخل وخارج ‏اليمن، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الأليات الأممية لإدارجها ‏فى قوائم الجماعات الإرهابية وملاحقة مصادر تمويلها وثروات عناصرها ‏وتجفيف منابع إمدادها بالمال والسلاح. ‏

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