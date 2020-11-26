«ملتقى الحوار» تطالب مجلس الأمن بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:22 م
محمد الشريفطباعة
دعت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، لجنة الجزاءات فى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى وضع "جماعة الحوثي" فى اليمن على قوائم الكيانات الإرهابية مع توقيع العقوبات على ما يرتبط بها من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات إرهابية، على غرار تنظيم "داعش"، عملا بالفقرة 68 من قرار مجلس الأمن رقم 2368 لسنة 2017.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن هجمات الحوثيين الإرهابية ضد المدنيين فى اليمن او ضد أراضي المملكة العربية السعودية تهدد الحق فى الحياة وتوقع مئات الضحايا، كما قامت بجرائم عديدة ضد الشعب اليمنى تتساوى فى فداحتها مع ما ارتكبه تنظيم الدولة فى العراق وسوريا قبل هزيمته.
وكانت جماعة الحوثى الإرهابية قد شنت هجوما إرهابيا استهدف محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود وتسبب فى خسائر مادية.
واعتبرت "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، هذا العمل الإرهابي والتخريبي دليلا واضحًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة فى وجود قوى إقليمية تمدهم بالمال والسلاح.
وحذرت المؤسسة من أن التراخي في التعامل مع تلك الجماعة أوصل اليمن إلى مرحلة الخطر مع تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد عدد المشردين جراء الحرب الأهلية المشتعلة طوال تسع سنوات متواصلة فى اليمن.
وأكدت المؤسسة على خطورة ممارسات جماعة الحوثي على حالة حقوق الإنسان فى المنطقة، وأن جرائمها الإرهابية تطال المدنيين داخل وخارج اليمن، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الأليات الأممية لإدارجها فى قوائم الجماعات الإرهابية وملاحقة مصادر تمويلها وثروات عناصرها وتجفيف منابع إمدادها بالمال والسلاح.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن هجمات الحوثيين الإرهابية ضد المدنيين فى اليمن او ضد أراضي المملكة العربية السعودية تهدد الحق فى الحياة وتوقع مئات الضحايا، كما قامت بجرائم عديدة ضد الشعب اليمنى تتساوى فى فداحتها مع ما ارتكبه تنظيم الدولة فى العراق وسوريا قبل هزيمته.
وكانت جماعة الحوثى الإرهابية قد شنت هجوما إرهابيا استهدف محطة توزيع للمنتجات البترولية تابعة لشركة أرامكو في شمال مدينة جدة غرب المملكة بصاروخ، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود وتسبب فى خسائر مادية.
واعتبرت "ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان"، هذا العمل الإرهابي والتخريبي دليلا واضحًا على سعي ميليشيات الحوثي الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة خاصة فى وجود قوى إقليمية تمدهم بالمال والسلاح.
وحذرت المؤسسة من أن التراخي في التعامل مع تلك الجماعة أوصل اليمن إلى مرحلة الخطر مع تفاقم الأزمة الإنسانية وازدياد عدد المشردين جراء الحرب الأهلية المشتعلة طوال تسع سنوات متواصلة فى اليمن.
وأكدت المؤسسة على خطورة ممارسات جماعة الحوثي على حالة حقوق الإنسان فى المنطقة، وأن جرائمها الإرهابية تطال المدنيين داخل وخارج اليمن، الأمر الذي يتطلب تحركا عاجلا من الأليات الأممية لإدارجها فى قوائم الجماعات الإرهابية وملاحقة مصادر تمويلها وثروات عناصرها وتجفيف منابع إمدادها بالمال والسلاح.