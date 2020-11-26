ماليزيا تدرس إلزام العمال الأجانب بعمل فحص صحي لكورونا كل أسبوعين
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:31 م
وكالاتطباعة
قال وزير الدفاع الماليزي، إسماعيل صبري يعقوب، إن الحكومة تدرس إلزام العمال الأجانب بعمل فحص صحي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) كل أسبوعين.
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (برناما) عن وزير الدفاع الماليزي القول إن الحكومة تركز حاليا على إجراء الفحص الصحي الإلزامي للعمال الأجانب في الولايات، التي تخضع لأمر تقييد الحركة المشروط.
وأضاف: "بدأنا في عمل اختبارات الفحص على جميع العمال الأجانب بالولايات المعنية، وإذا كانت سلبية فسنضعهم في العزل الصحي، وأما إذا كانت إيجابية فسنرسلهم إلى مستشفى".
وقال: "إذا كانت هناك حاجة لإجراء اختبارات الفحص كل أسبوعين، فسوف نناقش ذلك".
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية (برناما) عن وزير الدفاع الماليزي القول إن الحكومة تركز حاليا على إجراء الفحص الصحي الإلزامي للعمال الأجانب في الولايات، التي تخضع لأمر تقييد الحركة المشروط.
وأضاف: "بدأنا في عمل اختبارات الفحص على جميع العمال الأجانب بالولايات المعنية، وإذا كانت سلبية فسنضعهم في العزل الصحي، وأما إذا كانت إيجابية فسنرسلهم إلى مستشفى".
وقال: "إذا كانت هناك حاجة لإجراء اختبارات الفحص كل أسبوعين، فسوف نناقش ذلك".